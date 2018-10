SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La cerimonia di premiazione si conclude in grande stile all’edizione 2018 del “Siena International Photography Awards”, uno dei più importanti concorsi fotografici internazionali: 48 mila le immagini pervenute in 12 categorie, 143 premiati provenienti da 156 paesi di tutto il mondo.

Domenica 28 ottobre fino al 2 dicembre 2018 l’inaugurazione della mostra “Beyond the Lens” che mostrerà le immagini premiate e mostre personali di fotografi internazionali di spicco.

Alberto Cicchini si aggiudica nella categoria Storyboard con Earthquake in center Italy un Remarkable Awards 2018 sulle prime ore che del sisma del 24 agosto 2016: nove immagini che raccontano la tragedia. Una donna a terra che aspetta soccorsi; sfollati davanti al convento di Amatrice; un ragazzo salvato tra le macerie; il parroco don Fabio Cammarota di Amatrice nella via principale devastata; i funerali con i vigili del fuoco e i palloncini bianchi simboli degli angeli in cielo; il Cristo con il braccio spezzato nella chiesa di san Francesco di Accumoli; le vittime estratte dalle macerie dai soccorritori, queste le immagini di un vero racconto fotogiornalistico. Il Sipa Contest è un Festival per chi ama la fotografia in cui gli obiettivi saranno tutti puntati su Siena.

La manifestazione costituisce un tributo all’arte visiva ed è articolata in workshop, photo tour, seminari, conferenze, proiezioni, visite guidate nel territorio ed altri eventi. Siena un gioiello della Toscana, meta turistica di interesse internazionale con oltre 2 milioni di visitatori l’anno, con un territorio unico al mondo che comprende ben quattro siti riconosciuti dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità: Siena, Pienza, San Gimignano e la Val d’Orcia. Cittadina in cui si trovano opere di grandi artisti come Michelangelo, Donatello, Duccio, Jacopo della Quercia, Simone Martini, Ambrogio Lorenzetti. Famosa in tutto il mondo, vanta un noto passato medievale, paesaggi mozzafiato e innumerevoli tradizioni: prima su tutte il Palio.

Inoltre Il 3 ottobre Alberto Cicchini ha ricevuto due menzioni d’onore all’ IPA Photography Awards 2018 di Los Angeles con due immagini in bianco e nero: la prima categoria in Architettura storica con una foto dell’Abbazia di san Galgano in Provincia di Siena e l’altra nella categoria sport con una foto della mezza maratona dei fiori che si svolge a San Benedetto del Tronto ogni anno.

