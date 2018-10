Hanno dovuto lavorare a lungo per rimuovere alberi, soccorrere automobilisti in difficoltà e sbloccare ascensori fuori uso per la mancanza di energia elettrica

TERAMO – Pomeriggio particolarmente intenso in provincia di Teramo, quello del 29 ottobre, che ha fatto registrare oltre 20 interventi da parte dei vigili del fuoco impegnati a far fronte ad alcune situazioni d’emergenza causate dall’ondata di maltempo che si è abbattuta su tutto il Teramano.

Forti raffiche di vento e acquazzoni hanno interessato in particolare i comuni di Roseto, Mosciano, Giulianova, Nereto e Corropoli e i pompieri hanno dovuto lavorare a lungo per rimuovere alberi, soccorrere automobilisti in difficoltà e sbloccare ascensori fuori uso per la mancanza di energia elettrica.

Particolarmente impegnati i vigili del fuoco del distaccamento di Roseto che hanno dovuto effettuare prima un intervento sulla ss16 per tagliare alcuni rami pericolanti da un pino a bordo strada, per poi recarsi a Giulianova dove hanno rimosso il telo di un tenda divelto dal vento.

Sono poi dovuti tornare subito a Roseto, lungo la strada che dalla ss150 conduce a Montepagano, per recuperare una Fiat 600 con cinque ragazzi a bordo. L’auto è uscita di strada, terminando la corsa lungo la scarpata. Fortunatamente i ragazzi sono usciti illesi dall’incidente e non hanno avuto bisogno di cure mediche.

Appena il tempo di rimettere l’auto in carreggiata che i vigili del fuoco hanno raggiunto Via Taulero, dove un’Alfa Romeo 146 è rimasta bloccata in un sottopasso. Giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno soccorso le tre persone a bordo per poi recuperare l’auto.

Subito dopo sono dovuti intervenire ancora a Roseto, in un sottopasso allagato in via Rubicone, dove un’altra auto, una Mercedes Classe A, è rimasta bloccata con una donna e la figlioletta a bordo. Anche in questo caso i vigili del fuoco hanno recuperato le persone e trainato l’auto in una zona non allagata.

