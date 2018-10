Alla Palestra Nardi termina 3-1 per le pugliesi (18-25; 25-13; 25-14; 25-23), ma gli applausi sono andati tutti alla formazione di Francesco Napoletano e Maurizio Ciotola, che ha giocato con grinta e determinazione contro una squadra costruita per puntare alla promozione in B1

PORTO SAN GIORGIO – Sfortunata prestazione della De Mitri Volley Angels che contro la corazzata Zero5 Castellana Grotte va vicinissima al tie break e quindi a conquistare almeno un punto.

Alla Palestra Nardi termina 3-1 per le pugliesi (18-25; 25-13; 25-14; 25-23), ma gli applausi sono andati tutti alla formazione di Francesco Napoletano e Maurizio Ciotola, che ha giocato con grinta e determinazione contro una squadra costruita per puntare alla promozione in B1.

L’inizio è tutto di marca rossoblù con un primo set semplicemente perfetto che va meritatamente appannaggio delle marchigiane. Nel secondo parziale l’onda lunga del set precedente porta la De Mitri in vantaggio, ma le ospiti iniziano a far vedere il proprio potenziale e nella seconda metà del gioco aumentano il ritmo, chiudendolo a proprio vantaggio, così come fanno anche nel set successivo.

Il quarto parziale è il più equilibrato dell’intero incontro con entrambe le formazioni che non riuscivano a distanziare l’avversario nel punteggio, ma dopo che le padrone di casa (in rimonta) avevano già annullato tre match point alle pugliesi, giungeva una decisione del primo arbitro, molto contestata da Pierantoni e compagne, che regalava la vittoria a Castellana.

Questa la formazione della De Mitri: Gulino, Stecconi, Pepa, De Toma, Pierantoni, Tiberi, Conforti (L1), Quaglietti (L2), Baldassarri, Macchini, Piersimoni, Salvucci. All.: Napoletano e Ciotola. Arbitri: La Torre e Bosica.

Domenica le rossoblù affronteranno la trasferta più lunga della stagione andando a giocare (ore 18) sul campo del Copertino.

