Oltre alle classiche assemblee con i quartieri, sono previsti 4 appuntamenti con autori di rilievo nazionale, in modo da sviluppare il proprio pensiero sociale, politico e culturale

GROTTAMMARE – La partecipazione a Grottammare cambia volto, non più concentrata in un mese dedicato, ma in più giornate, da questo ne deriva il nuovo nome “Giornate della Partecipazione”.

“Un cambiamento nato dall’esperienza – esordisce il primo cittadino Enrico Piergallini – abbiamo cercato di ampliare la partecipazione a più periodi dell’anno in modo da toccare più argomenti. Gli incontri si dividono in due categorie, da un lato le assemblee di quartiere, dall’altro degli incontri di formazione. E’ importante partecipare con consapevolezza, dotandosi di alcuni strumenti adatti a leggere la realtà. Le assemblee rappresentano l’officina della partecipazione, gli incontri servono invece ad apprendere gli strumenti adatti; per questo abbiamo chiesto aiuto a chi ha esperienza nella comunicazione”.

Alla prima esperienza la consigliera alla partecipazione Stefania Fares, che dichiara: “Il calendario è ormai stabilito, ciò non toglie che il nostro auspicio è di allargare le giornate anche nella prossima stagione estiva. Gli incontri sono resi possibili grazie all’esperienza consolidata dell’associazione Luoghi della scrittura“.

Interviene poi Mimmo Minuto dell’associazione Luoghi della scrittura, che introduce gli eventi di formazione culturale, quattro incontri con autori illustri che si affiancheranno a quelli previsti per il calendario delle assemblee con i quartieri: “Il primo incontro il 9 novembre alle ore 18 avrà come ospite l’autore del libreo “Italia Civile” Roberto Biorcio, che insieme a Tommaso Vitale affronterà l’importanza degli associazionismi e dello stretto collegamento tra autorità e popolo; l’associazione, organo che nasce dal basso ma rappresenta pur sempre una ramificazione del potere istituzionale.

Il 14 dicembre alle ore 18 è la volta di Fabrizio di Marzio, consigliere della Corte di Cassazione che affronterà il tema della negoziazione degli interessi, il concetto di contratto applicato alla politica, il compromesso e la ragionevolezza; con il suo libro intitolato La politica e il contratto.

Terzo appuntamento, l’11 gennaio alle ore 18 con il giornalista Franco Borgogno che tratta un tema particolare, quello della plastica. Il suo libro “Un mare di plastica” ha come fine quello di spronare ad un utilizzo coscienzioso della plastica e al riutilizzo.

In ultimo, il 25 gennaio alle ore 18, Mimmo Natale con il suo Attrezzarsi per la città, racconta un’idea basata sulla convinzione che si debba progettare insieme cammini di formazione socio-politica per ragazzi usando gli strumenti dell’animazione”.

DI SEGUITO IL CALENDARIO COMPLETO

