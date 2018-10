Ronn Moss, attore statunitense di fama mondiale, ha deciso di fermarsi al ristorante La Vecchia Lampada per degustare alcuni piatti tipici e poi ripartire alla volta di Firenze, dove parteciperà a un evento nella giornata di lunedì

MARTINSICURO – Ronn Moss, l’attore statunitense conosciuto in tutto il mondo per aver interpretato il ruolo di Ridge Forrester nella soap americana “Beautiful” ha fatto visita alla città di Martinsicuro. L’attore e cantante californiano, 66 anni, di ritorno dalla città di Lanciano ha deciso di fermarsi, accompagnato dal suo agente, al ristorante La Vecchia Lampada per degustare alcuni piatti tipici. Tra un boccone e un bicchiere di vino, l’attore si è intrattenuto con fans e curiosi e, dopo i vari selfie di rito, è ripartito alla volta di Firenze dove lunedì presenzierà a un evento nel capoluogo toscano.

