Due su due al palazzetto di via Colle Gioioso Partita a ritmi non altissimi ma riesce ben presto a governarla. L’inizio è lento, poi i ragazzi di coach Vultaggio prendono il largo

MONTEPRANDONE – La seconda vittoria consecutiva e un’altra prestazione tutto sommato convincente. È il sabato 27 ottobre quasi perfetto dell’Handball Club Monteprandone, che dopo avere strapazzato Guardiagrele fa suo anche il derby contro Falconara (28-21 il risultato finale), regalandosi qualche sofferenza solo in avvio. Per adesso, insomma, l’impatto con la serie B è buono.

Due su due al palazzetto di via Colle Gioioso per l’Hc. Partita a ritmi non altissimi, ma Monteprandone riesce ben presto a governarla. L’inizio è lento, poi i ragazzi di coach Vultaggio prendono il largo, pur tuttavia senza chiudere la gara. Ripresa quasi in fotocopia, con Falconara, al secondo scivolone stagionale, tenuto sempre a distanza di sicurezza.

“Non c’è stato il miglioramento che mi aspettavo rispetto alla prima giornata” è la critica del coach monteprandonese, Andrea Vultaggio, che preferisce il bastone alla carota. “La manovra non è ancora fluida e qualcuno dei miei giocatori non è ancora al massimo della condizione. Ci capita di essere troppo ingenui in alcuni frangenti, ma sono convinto sia dovuto anche all’età, giovane, del gruppo” conclude Vultaggio.

Domenica 4 novembre primo impegno in trasferta, a Chieti, contro una delle candidate per la vittoria del campionato. Come a dire che in Abruzzo l’Hc misurerà il suo valore.

Questi i giocatori schierati dall’HC contro Falconara e le rispettive marcature: A. Di Girolamo, Giambartolomei, Funari, Cani 1, Coccia 11, Mattioli 4, Carlini, Pantaleo 9, Lattanzi, Parente 2, Campanelli, M. Di Girolamo, Salladini 1, Curzi.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 14 volte, 14 oggi)