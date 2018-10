Il circolo nasce dal desiderio di riqualificare un’area della città ormai abbandonata, dove in tempi passati erano presenti due campi da calcio e una pista di pattinaggio

Di Annalisa Coccia

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Porchetta e olive all’ascolana per l’inaugurazione del “Padel time” di San Benedetto.

La nuovissima struttura, retrostante la scuola delle suore Battistine, in via Settembrini, è in funzione già da diversi mesi ma solo ieri, 26 ottobre, è avvenuto l’ufficiale taglio del nastro alla presenza dell’assessore allo sport e alle politiche giovanili, Pierluigi Tassotti.

Il circolo nasce dal desiderio di riqualificare un’area della città ormai abbandonata, dove in tempi passati erano presenti due campi da calcio e una pista di pattinaggio.

Oggi, il complesso sportivo del tutto rinnovato, che ospita tre campi da padel e due campi da calcetto, è pronto ad accogliere bambini, giovani e adulti che hanno voglia di imparare o, semplicemente, di divertirsi in uno sport praticato da sempre, come il calcio a cinque, e uno sport in ascesa negli ultimi anni, il padel.

