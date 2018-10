CUPRA MARITTIMA – Tanta paura, una reazione che ha coinvolto proprietario e anche un coraggioso cliente, e una riflessione sul tema della legittima difesa, argomento di attualità in discussione in questi giorni in Parlamento in vista di una modifica della normativa.

Abbiamo intervistato Paola Mestichelli, figlia di Giuseppe, titolare della Farmacia Comunale di Cupra Marittima, anche lei lavoratrice nella Farmacia. Di seguito la notizia circa la tentata rapina di mercoledì scorso, 24 ottobre.

