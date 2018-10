Allarmati, hanno allertato i soccorsi. Sul posto il 118 e i Vigili del Fuoco ma purtroppo per l’uomo non c’era più nulla da fare

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dramma nella mattinata del 26 ottobre in Riviera dove in un’abitazione è stato rinvenuto il corpo, senza vita, di una persona anziana.

Intorno alle 9.30 118 e Vigili del Fuoco si sono recati in una casa in via Livio Tito. I vicini dell’anziano non riuscivano ad avere contatti e, preoccupati, hanno allertato i soccorsi.

Sul posto il personale sanitario e i pompieri: entrati in casa hanno trovato il corpo, senza vita, dell’uomo (circa 80 anni). Probabilmente, alla base del decesso, un malore o comunque cause naturali secondo le prime indiscrezioni.

