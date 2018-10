Sul posto 118, Forze dell’Ordine e Vigili del Fuoco. La conducente è in stato interessante, da chiarire la causa del sinistro

MONTEPRANDONE – Brutto incidente nella mattinata del 26 ottobre, sul posto sono giunti tempestivi i soccorsi.

A Monteprandone un’auto è finita contro un palo della luce: all’interno del veicolo una donna, in stato interessante, soccorsa dal personale sanitario del 118 giunto in ambulanza, in ausilio i Vigili del Fuoco.

Sul posto, per chiarire la dinamica del sinistro, le Forze dell’Ordine.

