ACQUAVIVA PICENA – Aggiornamento sulla Fibra Ottica e Banda Ultra Larga ad Acquaviva Picena.

In questi giorni l’appaltatore Open Fiber ha predisposto il preliminare per la realizzazione della linea in fibra ottica per aree bianche, in virtù della Convenzione sottoscritta dal Comune e Infratel Italia per la realizzazione della infrastruttura in banda ultra larga.

“Sono stati eseguiti i sopralluoghi presso gli immobili pubblici che verranno serviti dalla fibra e, sempre in questi giorni, sono stati effettuati sopralluoghi per verificare dove è possibile utilizzare la linea della pubblica illuminazione” afferma il sindaco Pierpaolo Rosetti in una nota.

