SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Martedì 23 ottobre 2018 si è svolta presso l’Aula Magna dell’ISC Centro di SBT la cerimonia di consegna degli attestati di certificazione esterna in lingua inglese (per la Primaria e Secondaria) e in lingua francese e tedesca (per la Secondaria) ad opera rispettivamente degli enti ufficialmente accreditati presso il Miur: Cambridge Esol, Alliance Francaise e Goethe Institute.

Erano presenti, davanti a un folto pubblico: la DS prof.ssa D’Ignazi, i rappresentanti dei suddetti enti (la prof.ssa De Giorgis per il Cambridge Esol, la prof.ssa Lupidi per Alliance Francaise e la prof.ssa Adami per il Goethe Institute), il referente per la Secondaria, prof. Galiè e la referente per la Primaria, maestra Rodilossi.

20 alunni della Primaria hanno conseguito il livello Movers A1 d’inglese. Per la Secondaria, 47 alunni hanno conseguito il livello KET A2 per inglese, 10 alunni il livello Delf A2 per francese, altrettanti il livello Fit1 per tedesco.

L’ISC Centro di SBT, da almeno 15 anni, è l’Istituto cittadino che vanta il maggior numero di alunni certificati grazie a un sistema di preparazione ormai consolidato e innovativo.

Nello scorso anno scolastico, per quel che riguarda la Scuola Primaria, sono stati attivati laboratori di lingua inglese con docenti madrelingua in tutte le classi e in orario curricolare ed extracurricolare; 3 laboratori di lingua francese e 3 di lingua tedesca, rivolti agli alunni delle classi quinte.

Nella Secondaria, sono stati attivati 4 corsi extracurriculari per inglese, 1 per francese e 1 per tedesco, ciascuna in orario extracurriculare per un totale di 20 ore di insegnamento tenuto, ovviamente da docenti esterni di madre lingua. 136 sono stati gli alunni frequentanti i corsi, gratuiti. Di questi, 67 hanno sostenuto gli esami di certificazione, a pagamento, e – come sempre nei 14 anni precedenti – hanno ottenuto l’attestato con voti spesso più che brillanti.

La cerimonia, conclusasi con la consegna, assieme agli attestati, di gadgets vari e riconoscimenti di ulteriori benefits per i più meritevoli, ha dato modo di ricordare, attraverso le parole del prof. Galiè, che l’ISC Centro di SBT, da 3 anni, organizza anche dei corsi di recupero/consolidamento/potenziamento di lingua inglese, tenuto da docenti di madre lingua, aperto a tutti gli alunni delle classi seconde che ne facciano richiesta. In questo caso è previsto il pagamento di un modesto contributo.

