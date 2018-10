In contemporanea anche una gara valevole per il 47° trofeo di marcia “Serafino Orlini”, per il 13° trofeo di marcia “Simona Orlini” e il trofeo della città

Di Annalisa Coccia

GROTTAMMARE – Pronti…partenza…e via in marcia per le vie di Grottammare, dove domenica 28 ottobre si terrà il trofeo delle regioni giovanili di marcia. Nell’ambito di questa iniziativa, indetta dalla FIDAL, dalla fondazione “S. Orlini” e dall’ASD Centro Marcia Solestà, con il patrocinio della Regione Marche e del Comune di Grottammare, si terrà anche una gara valevole per il 47° trofeo di marcia “Serafino Orlini”, per il 13° trofeo di marcia “Simona Orlini” e il trofeo “Città di Grottammare”.

In occasione della conferenza stampa del 25 ottobre, presso il comune di Grottammare, la presidente della fondazione “S. Orlini”, Elisabetta Alessandrini Orlini, ha tenuto a ringraziare gli organizzatori dell’evento sportivo e la città per l’accoglienza del trofeo in memoria di suo suocero e di sua figlia scomparsi.

Il responsabile organizzativo, Vincenzo Ferretti, ha sottolineato entusiasta che “la città di Grottammare, ospitando la finale nazionale, diventa il punto di partenza per molti giovani atleti”.

Gli atleti, circa 200, si riuniranno alle ore 7.30 presso piazza Kursaal. Alle 8.30 a gareggiare saranno gli esordienti, dalle 9 alle 10 gareggeranno per le finali nazionali ragazzi e ragazze (13-14 anni) e cadetti e cadette (15-16 anni). Alle ore 12 è prevista la cerimonia di premiazione, nel corso della quale saranno assegnati dei premi individuali e dei premi a regioni e società.

“Siamo lieti di accogliere questa gara per due motivi: il primo è l’affetto che lega Grottammare a questo evento, che si svolge qui da ormai 13 anni. In secondo luogo, il nostro lungomare si riempirà di gente, il che vuol dire che sarà “in marcia” anche l’economia della città”, spiega il sindaco Piergallini.

L’assessore alla sostenibilità ambientale e alla salute, Alessandra Biocca, conclude: “la perla dell’Adriatico è pronta ad accogliere gli atleti di tutta Italia con entusiasmo ed energia”.

