SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Brutta storia in Riviera, rivelata dopo varie indagini che hanno portato alla luce una triste vicenda di maltrattamenti ai danni di un anziano.

A San Benedetto del Tronto, i militari della locale Compagnia, a termine di una mirata attività investigativa hanno rintracciato e tratto in arresto, in questi giorni, su ordinanza di custodia cautelare per maltrattamenti in famiglia, estorsione e lesioni (emessa dal Gip del Tribunale di Ascoli Piceno su richiesta della locale Procura) un 30enne del posto, accusato di aver usato violenza in più occasioni verso l’anziano padre, pretendendo del denaro.

La delicata fase investigativa, partita dalla denuncia della vittima, ha permesso di ricostruire gli incresciosi fatti che sono stati riferiti all’Autorità Giudiziaria che ha emesso il provvedimento cautelare, ponendo fine alle sofferenze dell’uomo.

