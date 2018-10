SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Questi dehors (o gazebo) dei bar del centro rischiano tutti di essere smantellati? Proponiamo qui una gallery dei principali spazi all’aperto dei bar del centro di San Benedetto. Il nuovo regolamento nei piani dell’Amministrazione rischia infatti di mettere in pericolo la sopravvivenza di tutte le strutture “chiuse”. Si tratta di una situazione ancora piuttosto fluida, visto che il tipo di dehor consentito cambierà a seconda della zona della città e la “mappa” potrebbe subire ancora delle variazioni visto che sono aperti diversi tavoli, sia politici, sia con le associazioni di categoria. In ogni caso, stando alla attuale bozza, nelle zone più centrali di San Benedetto sarà difficile vedere ancora in piedi gazebo come quelli che vi proponiamo in foto.

Nel frattempo,nella serata di ieri Alessandro Marini (candidato con la lista del Partito Democratico alle amministrative 2016 a San Benedetto) è stato votato all’unanimità presidente della FIEPET (Federazione italiana esercenti pubblici e turistici) branca di Confesercenti che si occuperà proprio dei bar e dei locali con le loro problematiche fra cui la movida ma anche l’impellente questione dehors. Proprio in questo senso, già martedì 30 ottobre, si terrà la prima riunione tutta dedicata ai gazebo dei locali sambenedettesi.

