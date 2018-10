In diretta il recupero del campionato di Serie C Gold Samb Basket-Foligno. Segui con noi la diretta video, foto, highlights, commento.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Presto in diretta il recupero del campionato di Serie C Gold Samb Basket-Foligno. Segui con noi la diretta video, foto, highlights, commento.

SAMB BASKET: Roncarolo, Ortenzi, Capleton, Quercia, Carancini, Bugionovo, Murtagh, Cesana, Vannucci, Pebole, Quinzi, Correia. Allenatore Aniello,assistente Carloni.

FOLIGNO: Guerrini, Tosti, Anastasi, Di Titta, Tosti, Rath, Mariotti, Camacho, Marani, Giacomo, Nikoci, Marchionni, Sakinis. Allenatore Sansone, assistenti Mariani e Foglietta.

Si recupera la seconda partita del girone di andata, interrotta a causa di un black out. Samb che deve riscattare l’incredibile sconfitta interna contro Osimo, quando i rossoblu sono passati da +15 a -3.

PRIMO QUARTO

Prima palla per Foligno ma il tiro di Camacho si stampa sul ferro. Riparte la Samb ma anche Ortenzi prende il ferro. Samb in campo con il quintetto con Murtagh, Roncarolo, Ortenzi, Bugionovo, Pebole. Primo canestro di Murtagh dopo 2 minuti, è una “bomba” da 3. Difesa molto stretta della Samb mentre sempre Murtagh mette a segno un altro canestro e poi un libero, Samb a + 6. Dopo 3 minuti Foligno con capitan Mariotti accorcia, 6-2 ma subito Roncarolo va a canestro, Samb 8 Foligno 2.

Spettacolo a 6 minuti dalla fine del quarto, scambio volante Murtagh-Ortenzi con Pebole che sotto canestro infila. Poi anche Bugionovo realizza canestro e prende fallo, siamo 12-4 quando mancano 5 minuti e mezzo, + 8, che diventa + 9 con la realizzazione del tiro libero. Partenza al fulmicotone della Samb.

Murtagh intanto scatenato, 15-8 a 4 minuti dalla fine del quarto con la Samb che spadroneggia nei rimbalzi difensivi. Bugionovo anch’egli implacabile, 17-8, +11! Aniello decide il primo cambio a 3 minuti dalla fine, Cesana al posto di Roncarolo. Intanto la Samb ha già commesso 4 falli contro i tre di Foligno, entra poi anche Quercia per Ortenzi.

Coach Aniello decide di far riposare Bugionovo e al suo posto entra Quinzi, mentre siamo sul 17-9.

SECONDO QUARTO

Un errore in appoggio di Quinzi e arriva un canestro in apertura del Foligno, si va sul 17-13. Entrano anche Ortenzi e Bugionovo così la Samb è in campo con Bugio e Ortenzi con Pebole, Cesana, Murtagh, in pratica il quintetto base quando a 8 minuti dal termine si è 19-16, dopo una tripla di Anastasi al quale risponde Pebole dopo un’azione davvero piacevole della Samb con passaggi di prima a ripetizione.

Non va la Samb da tre, dopo il buon canestro iniziale di Murtagh, Ortenzi ci prova ma fino ad ora non è serata. Intanto Aniello fa respirare Pebole ed entra al suo posto Carancini. Applausi per un rimbalzo offensivo strappato da Cesana che poi dopo una doppia finta va a canestro, 23-18 quando siamo quasi a metà quarto (parziale 6-6). Bravo anche Carancini che va a segno portando il risultato sul 25-18.

Gara che continua sul filo dell’equilibrio fino al time out chiesto stavolta da coach Aniello sul 29-22 e tiro libero a favore del Foligno quando mancano 2:50 al termine del primo tempo. Ora è sono in campo Roncarolo e Pebole. E finalmente si sblocca Ortenzi: appoggio di Bugionovo, Ortenzi carica da tre e va a canestro a 2:30 dalla fine! 32-23, la Samb torna a +9.

Risponde però Anastasi sempre con una “bomba” da tre, al quale risponde subito capitan Bugionovo, 34-26. Forti proteste di Camacho quando gli viene fischiato un fallo tecnico, Murtagh va alla lunetta ma sbaglia il tiro. Ci pensa Roncarolo a portare la Samb a +10 con un’azione prepotente con percussione centrale dopo una finta. Primo tempo che termina 36-26.

