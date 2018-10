SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una serata di quelle da ricordare per il coro Gospel sambenedettese ANCORAinCORO. Un evento fortemente voluto dall’ensemble milanese Coro Incontrotempo, diretto dal M° Valeria Borgognoni, recentemente ospitato anche negli studi di Radio DeeJay, che ha invitato l’intera compagine di ANCORAinCORO a tenere un concerto nella Basilica di Santa Maria di Lourdes, a Milano, in favore di Medici con l’Africa Cuamm.



In un’atmosfera rarefatta, resa ancora più magica da l’allestimento luminoso e alla presenza di oltre seicento spettatori, Coro Incontrotempo ha aperto la serata eseguendo magistralmente sei brani a cappella, tutti tratti dal proprio repertorio Gospel e Spiritual, per poi passare il testimone agli ANCORAinCORO, diretti dal M° Umberto Spina.



Accompagnata da una band di cinque elementi, la compagine sambenedettese si è esibita in una scaletta rigorosamente Gospel, con una strizzata d’occhio al Pop. Particolarmente apprezzati, infatti, brani come Bridge Over Troubled Water e You’ve Got a Friend.

A fine concerto i due cori si sono uniti per cantare insieme due pezzi, a suggello della grande amicizia che lega le due formazioni fin dal 2016, quando insieme organizzarono un concerto di beneficienza pro Accumuli.

I fondi raccolti sosterranno Medici con l’Africa Cuamm e il progetto “Prima le mamme e i bambini” all’ospedale di Lui in Sud Sudan.

