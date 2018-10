SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Sambenedettese Basket chiama a raccolta i propri tifosi per la ripetizione della gara contro il Foligno, sospesa per il noto blackout, che si disputerà per intero mercoledì 24 ottobre alle ore 20:45.

La società, che inizialmente aveva comunicato che i tagliandi acquistati in occasione della gara sarebbero stati validi per la sua ripetizione, ha deciso di venire incontro a tutti i propri sostenitori che avevano smarrito il biglietto, e per questo motivo l’ingresso sarà gratuito per tutti i tifosi.

Per questo motivo si spera in una grande cornice di pubblico, nonostante il giorno feriale. Per tutti coloro che non hanno mai assistito ad una gara di pallacanestro di buon livello, è un’ottima occasione per venire ed appassionarsi.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 13 volte, 13 oggi)