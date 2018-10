Dopo varie segnalazioni giunte in Questura, è stato scovato e inevitabilmente deferito. Molti gli acquirenti gabbati dall’uomo

FERMO – Metteva in vendita della strumentalizzazione tecnologica tramite il Web ma in verità non mandava mai niente, incassava solo i soldi.

Scovato dagli agenti della Questura di Fermo, in questi giorni, un cittadino albanese, nel Fermano, denunciato per truffa.

A mezzo Internet, appunto, vendeva prodotti che però non arrivavano mai all’acquirente che spendeva denaro a vuoto.

Scoperto, è stato deferito dagli agenti intervenuti dopo varie segnalazioni.

