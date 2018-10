SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Lo scorso sabato, 20 ottobre, c’è stato l’esordio atteso della Serie D. Le ragazze di Ciabattoni hanno confermato il buon momento visto in coppa Marche battendo per 3 a 0 l’Idropompe fermana volley in una gara senza storie con i parziali di 25-13, 25-15 e 25-16. Sarà il primo di due match casalinghi. Sabato alla “Curzi” alle ore 18 ci sarà l’atteso derby contro Satel Grottammare, vincente nell’altro derby contro l’Athena Volley.

Per quanto riguarda il settore maschile, sconfitta a Montegiorgio per la Happy Car dopo i primi due set che lasciavano ben sperare. Vittoria dei ragazzi di netti al primo parziale, risposta montegiorgese nel secondo con un sofferto 25-23 e poi il crollo verticale dei rossoblu che hanno ottenuto in due set solo 25 punti (25-13 e 25-12). Nulla di preoccupante per la Samb che si potrà rifare sabato alle 21.15 in casa contro Monte San Giusto, vincente e convincente all’esordio.

Nei campionati giovanili, doppia sconfitta per l’U14 femminile B contro Orlini Le Querce e Pagliare Volley nella giornata di domenica. Prestazione dolceamara per l’Under 14, vincente contro Lube Don Celso e perdente contro Grottazzolina.

