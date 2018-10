RIPATRANSONE – Il Blog Turistico Skyscanner ha inserito la città di Ripatransone nella esclusiva lista dei 20 Paesi più Belli d’Italia per il 2018. La classifica pubblicata domenica 21 ottobre 2018, colloca il Belvedere del Piceno nel gotha dei migliori borghi italiani per Qualità Turistica.

“L’inserimento della Città di Ripatransone nella Classifica dei 20 Paesi più Belli d’Italia da parte del Blog di Skyscanner è un’ulteriore conferma dell’incredibile livello di eccellenza ambientale, artistico-culturale ed enogastronomica della nostra Città; non può e non deve essere considerato come un punto di arrivo ma come la partenza di un cammino virtuoso di crescita nella valorizzazione continua del borgo, del territorio e delle risorse ambientali e umane della nostra realtà”, afferma il Consigliere Delegato al Turismo Stefano Fraticelli: “La notizia sta ricevendo un eccezionale risalto sul web, non solo grazie alle condivisioni social ma anche per le ripubblicazioni della notizia ad opera di molti siti dedicati a Viaggi e Turismo, tra cui la popolare rubrica ViaggiArt del sito ANSA”.

Skyscanner seleziona ogni anno 20 comuni italiani dalla riconosciuta bellezza. Nella redazione di questa speciale lista, il blog considera i paesi italiani con una popolazione inferiore ai 35 mila abitanti e che esprimano le caratteristiche ambientali ed architettoniche della propria Regione.

Nell’articolo, ampio risalto è stato dato al fascino del Borgo Ripano, nonché alla peculiarità del paesaggio, dell’enogastronomia e del patrimonio di tradizioni che contraddistinguono la Città; ad impreziosire la scheda è stata selezionata una foto del talentuoso fotografo ripano Giacomo Straccia.

“Siamo estremamente soddisfatti dei risultati degli sforzi che l’amministrazione comunale sta compiendo per migliorare la presenza sul web della nostra Città. E’ ormai fuori discussione che soltanto attraverso un’azione incisiva ed omogenea di Branding e SEO, attraverso Social e Blog di Settore, potremo ottenere importanti riscontri di presenze e interesse da parte dell’amplissimo target a cui vogliamo rivolgerci; il nostro obiettivo è quello di procedere in tale direzione anche attraverso il coinvolgimento dei cittadini che sono i primi ambasciatori nel Mondo della Straordinaria Bellezza di Ripatransone”, conclude il Consigliere Fraticelli.

