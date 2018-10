SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un sistema di stelle , da 1 a 5, anche per gli chalet della Riviera marchigiana. Come è già per gli hotel. Si tratta del contenuto di una proposta di legge sui cui sta lavorando la Commissione Turismo dell’assemblea legislativa marchigiana.

Lo annuncia a San Benedetto il consigliere regionale di Forza Italia Piero Celani, in Riviera per presentare un convegno proprio a tema turismo che si terrà all’Auditorium “Tebaldini” questo venerdì (26 ottobre).

“Gli stabilimenti balneari per avere le stelle dovranno attenersi a un disciplinare ben preciso” spiega l’ingegnere ascolano “con determinati standard qualitativi, da rispettare tutti, si avrà diritto al corrispondente numero di stelle.”

E una bozza di questi standard c’è già. Docce, bagnini di terra che parlano inglese, turni continuativi di salvataggio, wi-fi fanno parte degli standard per ottenere 3 stelle. Bagnini bilingue, aree parcheggio private, puliziae due volte al giorno, personale completamente dedicato all’accoglienza fanno invece parte della gamma (più ampia) per ottenerne 5.

A quando la novità? La legge ovviamente va ancora sviluppata e la parte politica dovrà incontrare le associazioni di categoria ma Celani si mostra possiblista sul riuscire “ap portarla in Consiglio entro primavera 2019”. Ovviamente servono le coperture finanziarie, dal momento in cui si prevedono dei fondi a cui le strutture potranno accedere per finanziare in parte gli adeguament

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1 volte, 1 oggi)