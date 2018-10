SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Domenica 28 ottobre, dalle 15 in poi, presso il Parco Annunziata (quartiere Agraria), si terrà una Castagnata aperta a tutti residenti e no, ma con particolare attenzione per i più piccoli. Infatti la giornata sarà arricchita da una serie di attività educative proposte ai bambini partecipanti all’evento, con la presenza di diverse realtà, unite in rete, che proporranno, per l’occasione, come lo scorso anno, laboratori di vario tipo: creativi con materiale naturale, di cucina, espressivo-corporei, di teatro, giocoleria e giochi della tradizione.

La Castagnata 2018 segna la conclusione di un periodo, iniziato con il medesimo evento dello scorso anno, di attività outdoor education sul territorio a carattere sociale e culturale, inserite nel progetto di promozione sociale e rigenerazione urbana denominato “AppOrti Sociali – RigenerAzioni Urbane Partecipate”, attuato col sostegno e il patrocinio dell’Amministrazione comunale. Il progetto vede appunto la collaborazione, in rete, del Comitato di quartiere collegato al Parco Annunziata e di altre realtà impegnate sul territorio dal punto di vista socio-educativo: Cooperativa “A Piccoli Passi”, ente ideatore e promotore del progetto, Associazione Culturale e di promozione sociale “Batimà”, “Naturalmente Bio” e “Punto Fitness”.

Tutte le realtà coinvolte partecipano alla realizzazione della Castagnata e del progetto stesso i cui eventi hanno visto una notevole partecipazione tra le famiglie, residenti anche in territori limitrofi come Martinsicuro, Castel di Lama, Cupra Marittima, Acquaviva Picena e Grottammare.

