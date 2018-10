Michele Bartucci vince i prodotti messi in palio dal nostro Partner Wish You Were Beer. Nella foto il momento del ritiro del premio. Grazie di aver partecipato a Riviera Oggi “Shop & Go”

Michele Bartucci ha vinto rispondendo al nostro gioco, clicca QUI per leggere l’articolo.

Nella foto riceve il premio dal nostro Partner Wish You Were Beer.

Wish You Were Beer si trova in Piazza San Giovanni Battista 15 a San Benedetto del Tronto. Telefono: 0735 431775.

