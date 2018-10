SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Partenza in grande stile per lo storico Istituto Musicale di San Benedetto del Tronto: importanti novità riguardano i corsi pop-rock e jazz che da quest’anno propongono una formazione musicale pratica e teorica completa negli ambiti Popular e Jazz, con docenti qualificati per le rispettive discipline d’insegnamento.

I corsi attivi sono Chitarra Pop-rock e Jazz, Pianoforte Moderno e Tastiere elettroniche, Basso elettrico e Contrabbasso Jazz, Canto moderno, Sassofono Moderno e Batteria.

Inoltre è stato attivato un corso di Composizione Pop-Rock, orientato a strumentisti e cantanti di qualunque formazione (classica o moderna) ed incentrato sulla composizione di canzoni, arrangiamenti per ensemble pop-rock e jazz (dalla rhythm section alla big band), composizione di musica strumentale e musica applicata alle immagini.

Ricordiamo che i Docenti dell’Istituzione vengono selezionati con bando pubblico e sono tutti laureati con Diploma Accademico di Secondo Livello presso il Conservatorio (Laurea Magistrale) nella relativa disciplina d’insegnamento, elemento che assicura la massima qualità e competenza degli stessi.

Un focus particolare nell’ambito dell’Open Day viene dato anche alla Propedeutica Musicale, con insegnanti qualificati appositamente diplomati che impartiscono nozioni di base ai bimbi dai 4 anni in poi.

Si possono conoscere tutti gli insegnanti delle materie citate all’Open Day indetto per sabato 27 ottobre dalle ore 16 alle ore 19 presso l’Istituto Vivaldi di San Benedetto del Tronto.

Ricordiamo infine la possibilità di iscriversi a tutti i Corsi Classici (canto, coro di voci bianche, chitarra, clarinetto, corno, fagotto, fisarmonica, flauto, oboe, organo, pianoforte, percussioni, sassofono, tromba, trombone, violino, viola, violoncello e contrabbasso): opportunità unica nel territorio è quella che consente agli allievi di tali Corsi di frequentare l’Orchestra Giovanile Antonio Vivaldi, che costituisce per i partecipanti un percorso formativo molto stimolante, ormai consolidato da alcuni anni presso l’Istituzione.

Per informazioni ed iscrizioni la segreteria è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 14 alle 20 (tel.0735594188); è anche possibile contattare l’Istituto scrivendo all’indirizzo mailinfo@istitutovivaldi.it (oppure sulla pagina facebook/messanger: Istituto Musicale Antonio Vivaldi – San Benedetto). Il Direttore Didattico Artistico è sempre reperibile al cellulare 3332640523 ed è presente in Istituto nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì.

