SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sabato 17 novembre, alle ore 21.15, prenderà il via la stagione teatrale Animali Sociali al CineTeatro di San Filippo Neri a San Benedetto.

Animali Sociali è il nome della quarta Stagione teatrale del Cineteatro San Filippo Neri, organizzata per l’anno 2018/19 dall’Associazione Teatrale Caleidoscopio a cui è stata affidata la gestione del teatro dal gennaio del 2016.

La stagione si snoderà nell’arco di tempo che va da novembre 2018 a marzo 2019.

“Il senso del titolo nasce dalla riflessione aristotelica – spiegano gli organizzatori – secondo la quale l’uomo è un animale sociale in quanto tende ad aggregarsi con altri individui e a costituirsi in società. Un luogo in cui sin dall’antichità si lasciava spazio alla crescita della società, era ed è, o almeno dovrebbe tornare ad essere, il teatro. Condivisione, aggregazione, partecipazione e dialogo sono i pilastri del teatro e della società, altrimenti saremo più animali e meno sociali.Nel dettaglio la stagione sarà caratterizzata da dieci spettacoli, di cui sei di prosa e quattro di teatro ragazzi, offrendo un ventaglio di opportunità a seconda delle diverse preferenze”.

