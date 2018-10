SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un punto sudato per la Samb a Fano e così mister Roselli conquista il suo quinto punto in quattro partite. Del momento dei rossoblu, delle novità in seno all’assetto dirigenziale se ne parlerà nella nostra trasmissione “Scienziati nel Pallone“, che sarà trasmessa in diretta alle ore 18:45 su RivieraOggi.it.

Ospiti della trasmissione condotta da Pier Paolo Flammini il giornalista di Riviera Oggi Carlo Fazzini, il telecronista di ElevenSport e giornalista Tutto Samb Giuseppe Marzetti, l’esperto tecnico-tattico Walter Del Gatto che farà il punto sulla Samb con la sua lavagnona.

Nel corso della trasmissione saranno ascoltate delle interviste esclusive.

Sarà possibile intervenire inviando un messaggio al numero whatsapp 3289519554.

Ecco la DIRETTA della trasmissione odierna

