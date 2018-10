Fortunatamente la collaborazione dei presenti è stata solerte e la pattuglia dei carabinieri in servizio nei pressi è intervenuta con rapidità e ha fermato i due

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Bonnie e Clyde” in azione nella serata del 21 ottobre in Riviera ma il colpo, stavolta, non è andato a buon fine.

I carabinieri della Compagnia di San Benedetto del Tronto, allertati al 112, sono intervenuti con la massima tempestività sorprendendo nella flagranza del reato di furto aggravato un 33enne di origini magrebine, in Italia senza fissa dimora, e una giovane di 23 anni di Martinsicuro che, all’interno del centro commerciale di Porto D’Ascoli, dopo aver rotto le placche antitaccheggio, avevano appena asportato vari capi d’abbigliamento per un valore di 150 euro, oltrepassando le casse e dandosi alla fuga.

Fortunatamente la collaborazione dei presenti è stata solerte e la pattuglia dei carabinieri in servizio nei pressi è intervenuta con rapidità e ha fermato i due che sono stati quindi tratti in arresto e messi a disposizione dall’Autorità Giudiziaria.

