SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nonostante il maltempo e la pioggia battente, Forze dell’Ordine in azione nella giornata del 21 ottobre per controlli sul territorio.

A San Benedetto del Tronto i carabinieri della Compagnia hanno fermato ad un posto di controllo per accertamenti una 40enne del posto che si è rifiutata di sottoporsi all’Alcol Test.

E’ stata denunciata per guida in stato d’ebbrezza con ritiro della patente e sequestro dell’autovettura per la conseguente confisca.

