GROTTAMMARE – “Bellissima iniziativa! Mi sembrava di essere in America perché finalmente ho partecipato ad un Concorso diverso ed innovativo. I concorrenti sono stati tutti molto bravi. Complimenti agli organizzatori! Mi auguro che Music Gallery possa, in futuro, estendersi in tutta Italia con molte tappe in più!”, sono le parole di Lighea, Presidente di Giuria al Centro Commerciale IperSimply di Grottammare il 21 ottobre.

Un pomeriggio emozionante, ricco di adrenalina che ha visto protagonisti 15 concorrenti ed un nutrito pubblico.

Arduo il compito della giuria composta da Marco Chiatti musicista e voce autorevole del giornalismo regionale, Andrea Tonici noto come Andy Tee produttore discografico, Alessandra Gallicchio cantante, Lucia De Angelis pianista e compositrice, Davide Domenella produttore e famoso disck-jokey, capitanati dalla grande artista Lighea.

Finalisti della tappa di Grottammare Lorenzo Bigioni per la categoria Editi, Paolo Fratini per la categoria Inediti, Paola Alfano per gli Young e scelto dalla Presidente di Giuria, Roberto Marilungo.

“Grandissima emozione e soprattutto è bellissimo avere avuto l’opportunità di suonare con altri cantautori, quindi conoscersi e condividere idee e gusti musicali – sono le parole di un emozionato Roberto Marilungo finalista scelto da Lighea – E’ una bellissima sensazione quella che si prova sul palco perché di fronte si ha una giuria di qualità. L’organizzazione è davvero impeccabile! Grazie davvero!”.

Grande soddisfazione anche per la Direttrice delle Gallerie Auchan delle Marche, Pasqualina La Gioia, ideatrice del format che è riuscita nell’intento di dare un palcoscenico a musicisti e cantanti.

Lo staff della Peaktime è a lavoro da diversi giorni per il Seminario formativo di Beppe Vessicchio. Un grande evento che si terrà domenica 28 ottobre a partire dalle ore 10.30, nella suggestiva Cappella della Congrega dei Contadini di Potenza Picena riservato a tutti gli iscritti di Music Gallery ed appassionati della musica, in collaborazione con il Mugellini Festival.

Prossima ed ultima tappa di selezione nel Centro Commerciale Auchan di Fano, domenica 28 ottobre e poi l’attesissima Finale del 4 novembre nella Galleria Auchan di Ancona.

