SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Nonostante i benefici reali e tangibili delle vaccinazioni, sia per la salute che per uno sviluppo sostenibile, un significativo numero di genitori e operatori sanitari evitano di vaccinare i propri figli e i propri pazienti. Il rifiuto (o la titubanza) vengono chiamati esitazione vaccinale (traduzione dall’inglese) e rappresenta una vera minaccia per la salute e il benessere”.

Così si apre la nota de “Il Club degli Incorreggibili Ottimisti” riguardo all’incontro programmato per giovedì 25 ottobre a San Benedetto.

Il titolo del convegno “I vaccini tra realtà e bufale” vuole introdurre ad una discussione sul tema e cercare di rispondere ai molti dubbi che vengono espressi da più parti (medici compresi) nelle sedi più diverse, spesso lasciati a risposte approssimative o addirittura errate.

A questo scopo sono stati invitati Claudio Angelini (Direttore F.F. Igiene e Sanità Pubblica AV5) e Daniel Fiacchini (Coordinatore Gruppo tecnico vaccini della Regione Marche) a relazionare all’incontro pubblico che si terrà giovedì 25 ottobre alle ore 18 presso la Sala blu della parrocchia di San Filippo Neri a San Benedetto del Tronto.

L’incontro è organizzato da “Il Club degli Incorreggibili Ottimisti”.

