FANO – La Samb è impegnata al Mancini di Fano contro i granata di Massimo Epifani. I rossoblù di Roselli devono rinunciare all’infortunato Bove e al febbricitante Russotto e si dovrebbero schierare in campo col 4-4-2. Davanti a Sala linea a quattro costituita da Rapisarda, Biondi (ancora fuori Miceli), Di Pasquale e Cecchini. A centrocampo Gemignani, Signori, Gelonese e Calderini. Ilari dovrebbe agire dietro a Stanco. Il Fano dovrebbe rispondere con un inedito 4-3-1-2 con Cernaz a suggerire dietro a Filippini e Ferrante mentre a centrocampo troveranno spazio Acquadro, Lazzari e Tascone. In difesa davanti a Sarr ci sono da destra a sinistra Vitturini, Konate, Sosa e Setola.

Formazioni:

Fano (4-3-1-2): Sarr, Vitturini, Konate, Sosa, Setola, Acquadro, Lazzari, Tascone(16′ st Ndiaye), Cernaz(16′ st Celli), Filippini, Ferrante. All. Massimo Epifani.

A disp.: Voltolini, Diallo, Maloku, Magli, Fioretti, Mancini, Lulli, Celli, Ndiaye, Scimia, Morselli, Selasi.

Samb (4-4-2): Sala,Rapisarda, Biondi, Di Pasquale, Cecchini, Gemignani, Gelonese, Signori, Calderini, Ilari, Stanco. All.: Giorgio Roselli.

A disp.: Pegorin, Zaffagnini, Miceli, Di Massimo, Kernezo, Demofonti, Rocchi, Islamaj, De Paoli, Minnozzi, Panaioli.

Arbitro: De Angeli (Saccenti/Baldelli)

Note: Giornata di pioggia e vento. 250 tifosi rossoblù giunti da San Benedetto.

Marcatori: 4′ Acquadro (F)

Ammoniti: 12′ Gelonese (S), 14′ Sosa (F)

Espulsi:

Angoli: 3-6

DIRETTA

Primo tempo

1′ Prova la discesa Cecchini, pallone in mezzo per la testa di Stanco che gira di testa: fuori.

4′ Punizione per il Fano dal limite dell’area: parte Acquadro col destro e pallone che si insacca. Granata in vantaggio. (FOTO)

10′ Gemignani prova il cross in mezzo dalla destra, Stanco anticipato da Konate.

12′ Giallo a Gelonese che atterra Filippini involato in contropiede. La punizione susseguente si infrange sulla barriera poi prova il tiro Lazzari, smorzato, in bocca a Sala.

14′ Giallo pure a Sala del Fano. Punizione laterale per i rossoblù che la metteranno in mezzo.

16′ Gelonese in verticale per Calderini che carta Sarr e insacca ma è tutto fermo per off-side. (FOTO)

17′ Angolo per il Fano, palla radente per Ferrante che va col sinistro: alto.

22′ Filippini lanciato sulla sinistra, grande intervento in scivolata di Di Pasquale che prende la palla.

23′ Girata in area di Filippini, bel gesto tecnico ma pallone fuori.

27′ Stanco prova la girata di testa in area nel mucchio, pallone a lato. (FOTO)

40′ Di Pasquale recupera palla in area e invece di appoggiarla per Sala la mette in fallo laterale. Rapisarda gli inveisce contro.

42′ Tascone prova a liberare il sinistro dal vertice sinistro dell’area: pallone debolmente fuori. Intanto inizia a piovere molto forte al Mancini.

45′ Ultimo minuto, bell’azione di Calderini che parte da destra e mette un bel pallone tagliato in mezzo all’area, allontana Sosa.

45′ Finisce senza recupero il primo tempo. Samb brutta e molto confusionaria in difesa. Davanti poche idee.

Secondo tempo

1′ Ricomincia il secondo tempo sotto un vero e proprio nubifragio che sta colpendo Fano.

2′ Rapisarda pilota il pallone sulla destra e premia la sovrapposizione di Ilari che va al cross: sballato.

8′ La Samb prova a costruire al limite dell’area, pala persa con Cernaz che si invola e ancora Di Pasquale salva con un bell’intervento in scivolata.

12′ Pallone recapitato in area che dopo una deviazione arriva a Calderini: stop e tiro davanti al portiere Sarr e pallone clamorosamente alto!

16′ Entrano Celli e Ndiaye per Tascone e Cernaz: i primi due cambi di Epifani.

