PORTO SANT’ELPIDIO – Esordio duro per l’esordiente formazione della Offertevillaggi.com Volley Angels Project nel campionato di Serie D femminile. Le giovanissime atlete allenate da Daniele Capriotti e Attilio Ruggieri – solo quattro maggiorenni a referto – sono state battute da Le Querce Monticelli con il massimo scarto (20, 17, 25) con le ascolane che si sono dimostrate sicuramente più collaudate e “robuste”.

Ma al di là del punteggio bisogna sottolineare come Amaolo e compagne abbiano saputo interpretare molto bene l’impegno, senza alcun timore reverenziale, mettendo più volte in difficoltà le più titolate avversarie che hanno con merito portato a casa l’intera posta in palio.

Questo il tabellino della Offertevillaggi.com: Amaolo (K), Quinzi, Casarin, Paniconi, Beretti, Garbuglia, Ledda Giu., Onofri, Gennari, Iommi, Ledda Gio., Di Clemente (L1), Pallottini (L2). All.: Capriotti-Ruggieri. Ha diretto l’incontro l’arbitro Elisa Buldrini.

In questa settimana il calendario della serie D propone un doppio appuntamento agonistico e le ragazze della Offertevillaggi.com saranno impegnate giovedì sera (ore 21) a Capodarco contro la Idropompe Fermana Volley e sabato in casa a Porto San Giorgio (Palestra Nardi ore 17.30) contro la Mano-Design Monte Urano.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 5 volte, 7 oggi)