MONTEPRANDONE – Prima di lusso per l’Hc Monteprandone, che batte agevolmente Guardiagrele: 30-24 il punteggio finale. La squadra di Andrea Vultaggio concede il bis contro gli abruzzesi dopo il test amichevole nell’undicesima edizione del Memorial Daniele Iadarola.

Un solo momento di incertezza per Monteprandone davanti al pubblico del palazzetto di via Colle Gioioso, quello dopo il break iniziale di 5-2, con Guardiagrele capace di pareggiare i conti in un attimo. Ma da quel momento sfida a senso unico, con i padroni di casa che chiudono il primo tempo avanti di 6 punti (15-9) e gestiscono il vantaggio nella ripresa.

Curiosità: proprio contro gli abruzzesi, in trasferta però, nel novembre 2016, era arrivato l’ultimo successo all’esordio (anche allora in serie B).

“È vero, non è stata una gara particolarmente impegnativa. Abbiamo avuto modo di mettere minuti nelle gambe e di comprendere quanto di buono potremo fare nel corso della stagione. Ma è ancora presto, guai a pensare che tutte le partite saranno come questa” è il commento del coach monteprandonese, Andrea Vultaggio.

Questi i giocatori di Monteprandone e le rispettive marcature contro Guardiagrele: Carlini, Curzi, Coccia 4, Pantaleo 8, Cani 1, Mattioli 11, Salladini, M. Di Girolamo, Funari, Campanelli 4, Giambartolomei, A. Di Girolamo, Parente 2, Lattanzi.

E si resta al Colle Gioioso anche per la prossima partita, sabato 27 ottobre: in programma c’è il primo derby marchigiano, avversario Falconara.

