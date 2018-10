SEGUI LA NOSTRA DIRETTA: FOTO, VIDEO IN DIRETTA, VIDEO HIGHLIGHTS, CRONACA, COMMENTO, INTERVISTE

SAMB BASKET: 1 Roncarolo, 2 Ortenzi, 3 Capleton, 4 Quercia, 5 Carancini, 8 Bugionovo, 9 Mutagh, 10 Cesana, 14 Lucenti, 21 Pebole, 55 Quinzi, 88 Lourenco. Allenatore Daniele Aniello.

OSIMO: 4 Breccia, 5 Domesi, 6 Ruini, 8 Catalani, 9 Rasicci, 10 Loretani, 12 Paladino, 14 Conti, 17 Carletti, 23 Cardellini, 24 Pierucci, 31 Bini. Allenatore Gabriele Marini.

PRIMO QUARTO 23-17

Prima palla conquistato subito dalla Samb Basket con Murtagh che riceve da Cesana e prova il canestro da tre: è subito “bomba” per l’inglese, 3-0. Ma risponde subito Catalani sempre con un tiro da tre e dopo un minuto situazione di 3-3. Ma è ancora la Samb che risponde con un rimbalzo difensivo vinto, scatta Bugionovo che serve Cesana, retropassaggio a Ortenzi che al limite dei tre punti insacca: 5-3. intanto Bugionovo subisce un fallo e realizza dalla lunetta, anche se poi Osimo va anch’essa al canestro 4 siamo sul 7-5. Anche Osimo con Conti realizza il tiro libero, ma Cesana subito ristabilisce le distanze, 9-6 per la Samb.

Rossoblu che arrivano ad un massimo di 13-8, poi Osimo accorcia anche con un altro tiro da tre ma subito dopo, dal 13 pari, c’è un controbreak degli uomini di Aniello con 6 punti consecutivi e una grande schiacciata di Murtagh. Siamo 19-13 a 2:20 dal termine.

Dopo il time out Osimo realizza un tiro da due punti e a 41 secondi dalla fine siamo sul 19-15. Intanto, mentre Correia realizza un due su due dai tiri liberi, Aniello sostituisce Bugionovo mentre siamo 21-15, +6 e fino ad ora vantaggio massimo. Ancora +6 dopo due liberi realizati da Murtagh, mentre nella situazione falli in questo quarto siamo 5 per Osimo e 3 per Samb. Mancano 11 secondi alla fine, Quinzi commette un fallo ma il primo quarto si consclude 23-17.

SECONDO QUARTO

Coach Aniello mette in campo Murtagh, Cesana, Pebole, Quinzi e Ortenzi. Inizia a giocare Osimo. Samb molto stretta in difesa, riconquista il pallone e Pebole subisce fallo, sesto fallo per Osimo. Rientra Bugionovo al posto di Quinzi, dentro anche Roncarolo. Pebole realizza un tiro libero, Samb che va a +7. Ottima in questo avvio la difesa della Samb con Roncarolo che subisce fallo in attacco. Coach Marini dell’Osimo tenta di rimediare con alcuni cambi ma dopo una bella azione corale della Samb arriva la tripla di capitan Bugionovo, 27-17, +10!

Entra intanto Quercia al posto di un Murtagh che fino ad ora è stato quasi perfetto. Accorcia Osimo con tre punti di Bini a seguito di un errore sottocanestro di Bugionovo e contropiede fulminante di Osimo. Osimo che riparte con un canestro di Carletti con fallo di Bugionovo, tiro libero però sbagliato, siamo su 27-24, in due minuti Osimo ha rimontato 7 punti. Mancano 7 minuti.

