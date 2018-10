SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA – Viene sorpreso a spacciare in piazza a Sant’Egidio alla Vibrata, si dà alla fuga a piedi, ma viene inseguito e bloccato poco dopo dai carabinieri. Era un osservato speciale da qualche tempo A.M, 20enne di Sant’Egidio alla Vibrata, che era solito bazzicare in piazza Umberto I per vendere qualche dose di marijuana ad alcuni giovani e giovanissimi della zona. Così, nel pomeriggio di venerdì, i militari della locale stazione, diretti dal luogotenente, Mario De Nicola, dopo un breve periodo di attività investigativa, si sono appostati nei paraggi, pronti per entrare in azione. Così, appena il giovane è arrivato in piazza sono subito intervenuti. Alla vista dei militari, però, il 20enne si è dato alla fuga a piedi per le vie circostanti, ma è stato poco dopo bloccato dai militari operanti. Durante il tentativo di fuga, A.M ha cercato disfarsi anche di un marsupio che è stato però prontamente recuperato. Al suo interno erano tenuti nascosti circa 8 grammi di stupefacente e un bilancino di precisione elettronico. Inevitabile per il giovane la denuncia per spaccio di sostanze stupefacenti e la segnalazione alla prefettura.

