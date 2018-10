PORTO SAN GIORGIO – Inizia oggi pomeriggio il campionato di serie D della Offerte Villaggi.com Volley Angels Project che debutterà alla palestra di Via Pesaro a Porto Sant’Elpidio alle ore 18 contro Le Querce Monticelli con ingresso gratuito.

Questa è la seconda squadra della società rossoblù, con la formazione di vertice che milita in serie B2, ma è formata quasi per intero da atlete Under 16 con solo un paio di innesti di età superiore ed è tra le più giovani dell’intero campionato. In pratica, questo è il futuro di Volley Angels Project, formato da ragazze che comporranno anche l’asse portante delle formazioni che militeranno nei vari campionati giovanili.

La società che opera nel comprensorio di Porto San Giorgio e Porto Sant’Elpidio è campionessa regionale Under 13 e vice campionessa regionale della medesima categoria.

Il roster delle atlete a disposizione dei tecnici è formato dalle palleggiatrici Giulia Amaolo, Sofia Quinzi, Chiara Catalini e Alessia Curi, dall’opposta Felicia Casarin, dalle schiacciatrici Marta Paniconi, Susanna Beretti, Marta Garbuglia, Giulia Ledda e Giorgia Perozzi, dalle centrali Francesca Onofri, Carlotta Gennari e Aurora Iommi e dai liberi Maria Livia Di Clemente, Giorgia Ledda e Alice Pallottini.

La formazione della Offerte Villaggi.com sarà allenata da Daniele Capriotti, Attilio Ruggieri, Daniele Ercoli, Luigina Di Ventura e Domenico Conforti.

