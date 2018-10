L’evento rientra nella settimana #ioleggoperchè, dedicata all’acquisto di libri per le biblioteche scolastiche italiane

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Venerdì 26 ottobre dalle ore 17.30, presso la Libreria Mondadori di San Benedetto si terrà l’iniziativa “Make Up, Body Painting and hair style while reading“.

Le allieve del settore, Operatore del benessere, estetica ed acconciature dell’ Ipsia “A. Guastaferro di San Benedetto del Tronto, proporranno l’esecuzione di make up e acconciature, ispirate all’epoca del Rinascimento.

A seguire, è previsto un interessante reading de “Il Cortigiano” di Baldassare Castiglione.

