GROTTAMMARE – Segui in diretta il Consiglio Comunale di Grottammare del 19 ottobre.

Il primo punto all’ordine del giorno è la mozione presentata dalla consigliere del M5S Alessandra Manigrasso la quale richiede di deliberare la riduzione del 50% della retta del Centro d’Infanzia Convenzionato per il secondo figlio iscritto all’asilo nido.

ORE 18:10 Si inizia dopo l’appello e dopo che è stato modificato l’ordine di alcuni punti all’ordine del giorno.

ALESSANDRA MANIGRASSO M5S Chiede di sapere come siano state applicate alcune delibere di giunta in merito all’interrogazione: “San Benedetto aveva attuato una agevolazione tariffaria con i fondi regionali riconoscendo la gratuità della frequenza e per il centro estivo per chi aveva un Isee fino a 21 mila euro. Vogliamo dunque sapere in che modo avete utilizzato al meglio questi fondi a Grottammare per un bel progetto che vi è stato riconosciuto.

ENRICO PIERGALLINI SINDACO Sono particolarmente contento di questa interrogazione perché dà la possibilità al sindaco di illustrare quello che è stato fatto. Noi abbiamo ottenuto un finanziamento grazie al progetto presentato. Il finanziamento riguarda gli interventi da 0 a 6 anni, quindi asilo nido e scuola materna. Importante è ricapitolare la situazione del nostro servizio di asilo nido. Risulterà evidente anche che la mozione presentata successivamente è superata da una delibera di giunta presentata a giugno.

Nel 2004 i costi dell’asilo nido erano questi: del tempo ridotto fino al pranzo era di 270 euro, con il pasto 320 euro, tempo prolungato 370 euro: questi erano i prezzi del Comune di Grottammare nel 2004. Oggi, 14 anni dopo, abbiamo questi prezzi: tempo ridotto 320, pranzo 350, tempo pieno 403 euro ma con l’uscita non alle 16 ma alle 18. Abbiamo tenuto in un mondo cambiato.

Successivamente però i costi aumentarono: il tempo ridotto aumentato a 370, il tempo normale a 400, il tempo prolungato a 470. Ma dal 20143 aumentammo la quota di iscrizione annuale fu ridotta da 200 a 80 euro, e riducemmo i costi a quelli attuali. Nel 2012-13 i frequentanti del Pollicino erano 7, e negli anni sono saliti gradualmente fino ad arrivare al massimale del 2016-17 di 20 iscritti e mantenuto nell’anno successivo. Quindi lo shock che abbiamo dato è risultato efficiente.

Sono quindi sorpreso come la consigliere non abbia visto la delibera comunale del 1° giugno che affrontava proprio il tema e dava atto che i servizi sociali del Comune lavorano tutti i giorni con nuclei familiari in forti difficoltà economiche.

