Dovrà rispondere di violenza privata, percosse e danneggiamento. Si era costituito qualche ora dopo il fatto avvenuto in pieno giorno

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella giornata del 19 ottobre è arrivata alla Caserma dei carabinieri la denuncia da parte del titolare della parrucchieria Rolando Baldassari nei confronti dell’uomo che ieri mattina ha rotto i vetri della porta d’ingresso a colpi di martello.

Il responsabile, che si era costituito qualche ora dopo il fatto, dovrà rispondere di violenza privata, percosse e danneggiamento.

Dietro al folle gesto di via Piemonte, avvenuto in pieno giorno, ci sarebbero conti e pagamenti in sospeso tra l’autore e il titolare del negozio.

