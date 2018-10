MONTEPRANDONE – Un locale di 165 metri quadrati: il Comune di Monteprandone ha pubblicato un bando per la concessione in locazione dello spazio che si trova in Piazza dell’Aquila 14, nel centro storico di Monteprandone. La somma a base di gara è di 15 mila euro più Iva. Il locale deve essere destinato ad attività di somministrazione di alimenti e bevande.

La locazione ha una durata di sei anni, prorogabili per altri sei. Le domande dovranno pervenire al Comune di Monteprandone entro le ore 13 del 31 ottobre 2018.

Qui trovi la delibera della Giunta di Monteprandone.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1 volte, 1 oggi)