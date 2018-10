Sempre dalle 9 alle 12 e sempre nel tratto compreso tra la rotatoria F.lli Merlini e via Dandolo. Comunicazione da parte del Comune

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – A seguito di un imprevisto, la ditta incaricata di eseguire lavori su uno stabile di via Dandolo a San Benedetto non ha potuto operare nella prevista giornata di ieri, giovedì.

Pertanto il divieto di circolazione lungo via Morosini, ingresso da nord al centro cittadino, è stato istituito per lunedì 22 ottobre, sempre dalle 9 alle 12 e sempre nel tratto compreso tra la rotatoria F.lli Merlini e via Dandolo.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 21 volte, 24 oggi)