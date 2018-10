Il cantautore australiano di stanza a New York, arriva in Italia solo per quattro date per presentare il nuovo album Ode To Others, uscito su Glitterhous Records

MONTEPRANDONE – Nuovo appuntamento con la musica d’autore a Monteprandone. Dopo i Pere Ubu, l’associazione Pink Rabbits & Massimo Bonfigli presentano il concerto di Scott Matthew giovedì 8 novembre, all’Auditorium Centro Pacetti di via San Giacomo. L’evento è patrocinato dal Comune di Monteprandone.

Il cantautore australiano di stanza a New York, arriva in Italia solo per quattro date per presentare il nuovo album Ode To Others, uscito su Glitterhous Records. Si potrebbe pensare all’album Ode To Others come nuovo inizio musicale di Scott Matthew. Ma non è del tutto vero. È piuttosto il risultato di un cambio di prospettiva.

E’ lo sguardo di un uomo che guarda al mondo del presente e del passato e si scopre a volte come un ammiratore, a volte come un osservatore sprezzante.

“Chi ha avuto modo di vedere Scott Matthew dal vivo – spiegano gli organizzatori – sa quanto sia emozionante vederlo suonare e sa che sintonia sia in grado di creare con il suo pubblico”.

In queste date Scott sarà accompagnato oltre che da Gary Langol (chitarra) e Sam Taylor (Cello) dalla bravissima multistrumentista e amica Marisol Limon Martinez, sua collaboratrice sin dal primo album.

L’apertura delle porte è prevista dalle 19,30 con degustazione vini e apericena al bar del Centro Pacetti e un dj set. Alle 22 partirà il live.

Il costo del biglietto è 15 euro + diritti di prevendita e sono disponibili su https://www.ciaotickets.com/evento/scott-matthew-monteprandone e nei punti vendita http://www.ciaotickets.com/punti-vendita oppure al botteghino la sera dell’evento a 20 euro. Posti disponibili 160. Per informazioni 347.6543380 (Massimo).

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1 volte, 5 oggi)