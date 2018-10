Un 28enne è stato segnalato come assuntore alla competente autorità amministrativa dopo l’accertamento compiuto dalle Forze dell’Ordine

MONTEGRANARO – Carabinieri in azione sul territorio, in questi giorni, per contrastare reati predatori e spaccio di sostanze stupefacenti.

Il 17 ottobre a Montegranaro, oltre alle ragazze “protagoniste” di spaccio in una via del centro, un ragazzo di 28 anni è stato controllato e sorpreso con una dose di cocaina occultata tra i vestiti.

Il ragazzo è stato segnalato alla competente autorità amministrativa come assuntore.

