SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Prevenire l’abbandono scolastico e contrastare la povertà educativa minorile. Questi gli obiettivi del progetto G.O.A.L.S. (Giovani-Orientamento-Lab.-Scuola) che, grazie alla sinergia tra enti no profit, scuole, enti pubblici e imprese, intende costruire una comunità educante in grado di organizzare attività scolastiche ed extrascolastiche per ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 17 anni, nei territori di Macerata, Civitanova Marche, Fermo, Porto San Giorgio, Grottammare e San Benedetto del Tronto.

Il progetto, che ha durata triennale, è stato selezionato e finanziato dall’ente privato impresa sociale “Con i bambini”. Tuttavia, gli stessi enti partner hanno investito circa 100 mila euro per la sua realizzazione.

Il nucleo pulsante di G.O.A.L.S è un comitato di tre enti no profit. Accanto all’ente capofila “Il Faro”, operano il “Centro di Solidarietà Marche Sud” e “Capitani Coraggiosi”.

La rappresentante de “Il Faro” Monica Sabatini, spiega nella conferenza stampa del 18 ottobre indetta al Comune di San Benedetto: “Grazie alla collaborazione tra società, enti e scuole, saranno organizzate attività didattico-educative, accanto ad attività extra-didattiche, come laboratori di avviamento alla professione piuttosto che di consolidamento delle reti familiari, attraverso incontri genitori-figli. Altri laboratori, come quelli di musica e teatro, avranno come obiettivo la scoperta di talenti. Il progetto prevede, inoltre, l’attivazione di sportelli di ascolto, coaching e percorsi di orientamento a scelte scolastiche o lavorative. Alcune attività sono già partite, altre stanno già partendo. Presso il liceo classico di Macerata, ad esempio, ha già preso l’avvio un percorso di 20 ore, per gli alunni del primo anno, dedicate alla ricerca del metodo di studio”.

Roberto Fiore, direttore del “Centro di Solidarietà Marche Sud”, aggiunge: “E’ importante e utile unire il punto di vista di chi da sempre si occupa dei giovani e ha a cuore il loro futuro. La scuola da sola non basta a prendersi cura dei ragazzi, occorrono attività extra-scolastiche che coinvolgano anche i genitori. Insomma, il dialogo tra chi a vario titolo incontra la vita di questi ragazzi è necessario per creare una proposta continuativa in grado di aiutarli nel loro percorso di vita”.

Della stessa idea anche Federica Graci, Presidente della Cooperativa “Capitani Coraggiosi”, che prosegue: “I ragazzi, nel loro percorso di educazione, devono sentirsi parte di una famiglia che creda nelle loro potenzialità e che riponga fiducia in loro”.

A partecipare al progetto, accanto a enti no profit, associazioni e istituti scolastici, anche le amministrazioni locali.

Nelle parole dell’assessore alle politiche sociali di San Benedetto, Emanuela Carboni: “G.O.A.L.S. è un progetto prezioso per gli adolescenti che, più di bambini e adulti, hanno bisogno di supporto. Noi, come amministrazione, siamo lieti di farne parte”.

Dal canto suo, l’assessore di Grottammare Monica Pomili, conclude: “la fascia di età 11-17 anni è quella più critica, per questo siamo felici di tendere la mano e di fare “goal” insieme”.

Per quanto riguarda i luoghi di riferimento del progetto, i ragazzi di San Benedetto troveranno il punto di appoggio nel centro educativo “La Contea”, in zona Santa Lucia, mentre a Grottammare nei locali dell’Istituzione “Povera Costante Maria”.

