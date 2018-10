Sottoposto a perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di una dose di cocaina per cui è stato anche segnalato al Prefetto come assuntore di stupefacenti

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Follia in Riviera nella serata del 17 ottobre a causa di un 22enne di Tortoreto, protagonista in negativo sul litorale sambenedettese.

I carabinieri della Compagnia e della Stazione di Montefiore dell’Aso hanno tratto in arresto il giovane poiché si era fatto “notare” mentre transitava in auto sul lungomare, direzione nord, con una serie di manovre azzardate e sorpassi pericolosi, addirittura utilizzando la pista ciclabile come una vera a propria corsia di emergenza.

I militari temendo per l’incolumità dei cittadini si sono messi all’inseguimento del ragazzo. Nonostante sirene e lampeggianti, il giovane non ha interrotto la corsa e, soltanto grazie all’esperienza dei carabinieri, si è potuto evitare il peggio. Infatti, conoscendo bene il territorio, sono riusciti a portare il fuggitivo in una strada senza uscita.

Sceso dalla macchina, il 22enne ha ingaggiato subito una colluttazione con i militari che, però, sono riusciti a bloccarlo ed arrestarlo. Sottoposto a perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di una dose di cocaina per cui è stato anche segnalato al Prefetto come assuntore di stupefacenti.

L’arrestato è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria ascolana.

