SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Paura nella mattinata del 18 ottobre in Riviera dove un esercizio commerciale è stato preso di mira da ignoti con un gesto inqualificabile.

Secondo le testimonianze raccolte, un’auto si è fermata davanti ad un negozio, parrucchieria Rolando Baldassari di via Piemonte a San Benedetto, un uomo è sceso dal mezzo e con un martello (non con una mazza, come detto precedentemente da alcuni passanti) e ha rotto la vetrata della porta d’ingresso tra l’incredulità di gestori e cittadini presenti sul posto.

I responsabili sono fuggiti immediatamente dopo il “raid”. Sul posto sono giunti i carabinieri locali per gli accertamenti. Ascoltati titolari del negozio e alcuni testimoni. Fra le varie ipotesi dell’aggressione, una disputa personale.

