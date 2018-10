Foto LIVE di Matteo Straccia

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tutto pronto per Samb-Imolese 7^ giornata del Girone B di Serie C. Rossoblu senza vittorie e ultimi, cercano l’ennesima occasione per il riscatto.

Formazioni:

Samb (4-3-1-2) All.: Giorgio Roselli: Sala, Rapisarda, Biondi, Di Pasquale, Cecchini, Bove(20′ pt Ilari), Gelonese, Signori, Russotto, Stanco, Calderini. A disp.: Pegorin, Miceli, Di Massimo, Kernezo, Rinaldi, Demofonti, Rocchi, Ilari, Islamaj, De Paoli, Minnozzi, Gemignani.

Imolese (4-3-1-2) All.: Alessio Dionisi: Rossi, Garattoni, Boccardi, Carini, Sciacca, Bensaja, Carraro, Hraiech(14′ st Gargiulo), Belcastro, Lanini, Rossetti(1′ st De Marchi). A disp.: De Gori, Cecchi, Tissone, Tattini, Valentini, Giannini, Zucchetti, Gargiulo, Rinaldi, Giovinco, Mosti, De Marchi.

Arbitro: De Santis di Lecce (Mittica/Gregorio)

Note: In tribuna con il presidente Fedeli presente anche il ds della Salernitana Angelo Fabiani.

Marcatori: 4′ pt Lanini (I), 3′ st Stanco (S)

Ammoniti:

Espulsi:

Angoli: 1-2

DIRETTA

Primo tempo

4′ Lanini insacca Sala imbucandosi sulla sinistra. Sull’appoggio alla punta buco di Biondi. SAMB SOTTO 1-0. (FOTO). Cominciano a scendere i fischi al Riviera.



8′ Ancora un buco sulla destra per la Samb, si infila il terzino sinistro Sciacca che prova il tiro: vola Sala.

16′ Difesa della Samb ferma anche su un fallo laterale, corss in mezzo e deviazione palal in angolo.

18′ Bove ci prova da fuori: vola Rossi! Prima occasione Samb!

19′ Intanto nella Samb si scalda Ilari, è Bove ad essersi fermato per un prblema muscolare. (FOTO)

20′ Esce Bove dentro Carlo Ilari.

21′ Adesso la Samb si mette 4-3-3 con Calderini ala sinistra e Russotto a destra. Ilari fa la mezz’ala destra e Gelonese il playmaker. Signori completa il reparto.

27′ Calderini appena dentro l’area prova la botta col sinistro al volo: para ancora Rossi! (FOTO)



31′ Calderini si prende il fondo, palla in mezzo per Russotto che la piazza incredibilmente fuori.(FOTO)

Calderini al cross, poi Russotto metterà fuori da due passi

43′ Errore dei difensori dell’Imolese, palla per Stanco che ci prova al volo da fuori area: fuori.

44′ Adesso Calderini è passato a destra con Russotto a sinistra in un 4-3-3 puro.

45′ ALTRO ERRORE! Palla in area a cercare Russotto che stoppa perfettamente ma due passi mette alto! Applausi del pubblico per il numero 32 che si dispera (FOTO).



45′ + 1 Finisce qui il primo tempo. Samb sotto 1-0 in casa.

Secondo tempo

1′ Nell’Imolese dentro De Marchi per Rossetti. Non cambia nulla tatticamente, fuori una punta dentro un’altra.

3′ Russotto scarta tutti sulla sinistra poi pallone in mezzo dove sul secondo palo accorre Stanco che mette giù e spara in porta col destro: GOOOOOL!!!!! SAMB CHE TROVA IL PARI

5′ Ancora Stanco a segno con una bella girata ma l’arbitro ferma tutto, per motivi che dobbiamo capire. Forse un fallo.

9′ Ancora super Stanco dalla sinistra rientra e calcia: miracolo di Rossi che si tuffa e para!

13′ Si salva la Samb con l’Imolese che spreca un contropiede pilotato 3 conto 2. Pericolo scampato.

14′ Fuori Hraiech e dentro Gargiulo negli ospiti.

16′ Punizione di Belcastro dal limite: fuori di poco. IMOLESE PERICOLOSA

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 171 volte, 1.740 oggi)