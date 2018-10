PUBBLI-REDAZIONALE Appuntamento venerdì 19 alle ore 15 presso la sede del lungomare Scipioni: per i primi cinque progetti marchigiani nei settori di Acquacultura e Pesca e Turismo Costiero disponibile un ammontare complessivo di 45 mila euro

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si svolgerà venerdì 19 ottobre 2018 “Blue Labs – Tavola Rotonda dedicata all’Economia del Mare”, presso il Polo Didattico Unicam a San Benedetto, lungomare Scipioni 6.

L’inizio è previsto alle ore 15, con una Tavola Rotonda dedicata alle filiere dell’Acquacoltura e della Pesca (compresa la trasformazione e commercializzazione del prodotto ittico), mentre alle ore 17 la discussione si sposterà all’analisi dei settori del Turismo Costiero. Qui puoi leggere il manifesto integrale A3_interreg san benedetto 2018

La tavola rotonda avrà lo scopo di supportare i partecipanti nello sviluppo di progetti di innovazione da candidare al successivo bando transnazionale per l’erogazione di voucher a fondo perduto del valore complessivo di 45 mila euro. Le 5 organizzazioni marchigiane che verranno premiate con tale voucher avranno la possibilità di utilizzarlo per realizzare il proprio progetto grazie al supporto tecnico dei più importanti centri di ricerca ed innovazione nell’area adriatico-ionica.

I moderatori degli incontri saranno Alberto Felici, direttore del Master in Managemenet Aree e Risorse Acquatiche Costiere dell’Università di Camerino, Alessandra Roncarati, Zooculture e Tecniche e Gestione degli Allevamenti Zootecnici (Unicam), Elena Vittadini, Sciente e Tecnologie Alimentari (Unicam), Paolo Isabettini, esperto in prototipazione rapida, innovazione dei processi produttivi ed innovazione per le imprese.

Il progetto Blue Labs è finanziato grazie a Fondi per lo Sviluppo Regionale Europei inerenti la cosiddetta regione Adriatico-Ionica.

