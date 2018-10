Queste sono le ultime iniziative in svolgimento presso il Centro sociale “Primavera” di via Piemonte in onore della festa dei nonni, (inizio sempre fissato alle ore 16,30).

Giovedì 18 ottobre, per “Favole a merenda dai nonni”, è prevista la lettura animata della storia “Lezioni di fusa”, a cura della volontaria veterinaria comportamentalista Stefania Di Martino e delle educatrici della sezione primavera “Il Girasole”.

Venerdì 19 ottobre è in programma il laboratorio senso-percettivo all’aperto “Abbelliamo l’orto dei nonni” con a cura della cooperativa “A piccoli passi”.

Giovedì 25 ottobre ci sarà un laboratorio di animazione con lettura, suoni e proiezioni sulla storia “Quando il mare è una favola …la storia di Martina, Gino e Al Nair”. L’iniziativa fa parte del ciclo “Leggiamo un libro a mamma e papà” a cura dell’Associazione Actor, con Sabatino Polce, Maura Marziali, Gioia Palanca.

Mercoledì 31 ottobre è di scena il t eatrino dei burattini con laboratorio del riciclo “ Topo gigio e Topo Tip festeggiano Halloween”, a cura delle educatrici della sezione primavera “Il Girasole”.

L’amministrazione comunale ringrazia sia la cooperativa “La Picena”, soggetto gestore del centro “Primavera”, per l’accoglienza e l’offerta della merenda, sia tutti coloro che, a vario titolo, volontariamente, hanno permesso la realizzazione di tutti gli eventi presso il Centro “Primavera” di via Piemonte.

Per partecipare è necessario iscriversi, la partecipazione è gratuita e riguarda la coppia adulto-accompagnatore e bambini in età di scuola dell’infanzia. Ufficio di riferimento per iscriversi “Servizi per l’infanzia e la Terza età” -Settore Politiche Sociali-Comune di San Benedetto del Tronto -rec tel. 0735-794576, oppure 0735-794557.

